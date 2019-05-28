Перспективный север

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-28T08:08:20+03:00

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В скором времени в северной столице состоится масштабное экономическое событие – ПМЭФ-2019. В работе форума примут участие представители крупного бизнеса, иностранные делегации, представители федеральных и региональных властей. Для красноярцев – Питерский международный экономический форум – это возможность не только познакомиться с тенденциями развития отечественной экономики, заимствовать опыт других регионов, но и внести свои предложения в развития территорий, о которых они знают все:

- Все мы знаем, что сегодня происходит в мире, - прокомментировал Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края. - России приходится развивать свою экономику в непростой ситуации. Тем не менее, принимается целый ряд решений на федеральном уровне, связанных с развитием Сибири и Арктики. Государство намерено принять дополнительные меры, создать условия для реализации различных проектов. Надеюсь, что в Санкт-Петербурге прозвучат новые тезисы в отношении развития Сибири и Крайнего Севера, а в работе федеральных министерств будут учтены предложения нашего края. Также мы поучаствуем в круглых столах, в панельных дискуссиях, где скажем свое слово.

Напомним, ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге, с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU