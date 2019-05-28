2019-05-28T07:44:10+03:00
Общество

В Минусинске депутат лишился мандата за липовую справку о доходах

Заработок в 136 тысяч рублей показался прокурору подозрительным
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Минусинске депутат лишился мандата за липовую справку о доходах. Фото: соцсетиВ Минусинске депутат лишился мандата за липовую справку о доходах. Фото: соцсети
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В Минусинске депутат городского Совета лишился мандата за липовую справку о доходах. Прокуратура нашла подозрительным, что в своей декларации за 2017 год он показал всего 136 тысяч рублей. После запроса из банка пришел отчет: оборот средств на счете народного избранника в тот период составил 18 миллионов.

Вопрос не в том, как он получил эти деньги, а в том, что скрыл их в своей декларации. Тем самым нарушил закон о противодействии коррупции. Результаты проверки были вынесены на сессию минусинского Горсовета, где депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего коллеги.

Это не единичный случай, который выявила прокурорская проверка. На сокрытии сведений попались еще 6 минусинских политиков. Однако их проступки были не столь серьезными, поэтому решено было не лишать их депутатских полномочий, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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