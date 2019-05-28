СЕГОДНЯ 07:20 2019-05-28T07:20:09+03:00

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Власти Красноярска продают два крупных земельных участка на правобережье. Соответствующие документы подписал глава города Сергей Еремин. Ранее оба участка входили в промышленную зону, на них еще остались строения. Приобрести их также можно для производственных целей, потому как для строительства жилья они не подходят.

Первый участок площадью более 5,1 тысячи квадратных метров расположен на улице Парашютной, 14 а. На нем находится здание площадью 4,9 тысячи квадратных метра. Цена лота – 108,2 миллиона рублей, в том числе 12,3 миллиона за участок.

Второй участок расположен на улице 60 лет Октября, 176. Площадь – 5 тысяч квадратных метров. Первоначальная цена лота – 31,5 миллион рублей, в том числе 12,1 миллиона – за земельный участок.

Оба лота будут проданы с аукциона, так что власти ожидают пополнить городской бюджет с торгов примерно на 140 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU