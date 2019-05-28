2019-05-28T07:20:09+03:00
Общество

Власти Красноярска продают два крупных земельных участка на правобережье

Ранее там были промышленные площадки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Власти Красноярска продают два крупных земельных участка на правобережьеВласти Красноярска продают два крупных земельных участка на правобережьеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярска продают два крупных земельных участка на правобережье. Соответствующие документы подписал глава города Сергей Еремин. Ранее оба участка входили в промышленную зону, на них еще остались строения. Приобрести их также можно для производственных целей, потому как для строительства жилья они не подходят.

Первый участок площадью более 5,1 тысячи квадратных метров расположен на улице Парашютной, 14 а. На нем находится здание площадью 4,9 тысячи квадратных метра. Цена лота – 108,2 миллиона рублей, в том числе 12,3 миллиона за участок.

Второй участок расположен на улице 60 лет Октября, 176. Площадь – 5 тысяч квадратных метров. Первоначальная цена лота – 31,5 миллион рублей, в том числе 12,1 миллиона – за земельный участок.

Оба лота будут проданы с аукциона, так что власти ожидают пополнить городской бюджет с торгов примерно на 140 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поддержка Универсиады-2019 признана Лучшим социальным проектом России
Красноярский ТЮЗ готов встряхнуть город провокационной премьерой
Более 1,1 тысячи пенсионеров, переехавших из Хакасии за границу, продолжают получать российскую пенсию
Перспективный север
В Минусинске депутат лишился мандата за липовую справку о доходах
В Красноярском крае задержали браконьеров с 14 килограммами икры хариуса
В Красноярске нашли автослесаря, который сжег иномарку клиента после двойного ДТП
Главного врача красноярской поликлиники отправляют в колонию за мошенничество
Фейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День города
Специалисты проверят состояние голубых елей у здания правительства края
В Красноярске 7-летняя девочка упала в яму с горячей золой
Главный следователь Красноярского края заработал за год 6,9 миллионов рублей
На Татышеве установили пандус для маломобильных красноярцев
В Лесосибирске погиб рабочий лесопилки, которого затянуло в транспортер
В Красноярске этим летом появится 4 новых арт-объекта
Мэр Красноярска назначил нового главу департамента горхозяйства
Житель Шарыпово отсудил у предпринимательницы деньги за неустановленное окно
Губернатор Красноярского края и «Комсомольская правда» начинают принимать пятерки от отличников
Последняя неделя весны в Красноярске будет теплой и дождливой
На Столбах туриста за ногу укусила гадюка
Грузовик снес столб на станции Красноярск-Северный и вылетел на железнодорожные пути
В Красноярске ураганным ветром повалило деревья
«Мой контракт закончился»: Дмитрий Аленичев уходит из «Енисея»
Красноярский ФК «Енисей» уступил «Зениту» со счетом 4:1
В Красноярском крае летом планируется открыть 27 пляжей
По центральным улицам Красноярска проехал элегантный велопарад