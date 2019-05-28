В Красноярском крае задержали браконьеров с 14 килограммами икры хариуса
В Богучанском районе полицейские задержали браконьеров с поличным – с ценной добычей и вещественными доказательствами. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, сотрудники ГИБДД несли дежурство на трассе и остановили проезжавший мимо отечественный автомобиль для проверки. При досмотре обнаружили три пятилитровых ведра с икрой. А также рыболовную сеть, резиновую лодку и лодочный мотор.
В Красноярском крае задержали браконьеров.
Выяснилось, что два жителя Кодинска, обоим по 30 лет, занимались браконьерством. На лодке сетями они вылавливали хариус и извлекали из рыбы икру. Саму рыбу после этого выбрасывали. В ведрах, которые они перевозили, оказалось около 14 килограммов ценной икры. Ущерб составил более 370 тысяч рублей.
Молодым людям не было смысла отпираться при наличии улик. Оба сейчас находятся под подпиской о невыезде, пока идет расследование уголовного дела. Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.
Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю
ИСТОЧНИК KP.RU