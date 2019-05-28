СЕГОДНЯ 05:21 2019-05-28T05:21:09+03:00

В Красноярске нашли автослесаря, который сжег иномарку клиента после двойного ДТП. Фото "ЧП-Красноярск"

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Госавтоинспекторы нашли сотрудника автомастерской, который устроил пьяные гонки, спровоцировал две аварии и, в конце концов, сжег чужую иномарку. Напомним, что произошло это в ночь на 25 мая. Два работника автосервиса изрядно выпили, после чего им захотелось приключений.

На «Камри» своего клиента они отправились по проспекту Свободному и сначала на встречной полосе столкнулись в «Киа». Потеряв колесо, промчались еще полтора километра и там попали в ДТП с «Хендаем». После чего угнанная «Тойота Камри» загорелась. Молодые люди бросили ее и сбежали в лес.

Выяснилось, что у 20 летнего лихача нет водительских прав. На него составили сразу три административных материала:

- за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления – грозит штраф до 15 000 рублей;

- за то, что покинул место ДТП – арест до 15 суток;

- отсутствие полиса ОСАГО – 800 рублей.

Но это еще не все: на автослесаря могут завести уголовное дело за то, что решил покататься на чужом авто – а это до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU