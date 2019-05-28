Главного врача красноярской поликлиники отправляют в колонию за мошенничество

СЕГОДНЯ 04:55 2019-05-28T04:55:36+03:00

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Главного врача одной из красноярских поликлиник отправляют в колонию общего режима на 3 года. Накануне суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, главный врач устроил своего сына-хирурга на должность программиста. Трудоустройство было фиктивным, ведь молодой человек не имел нужной квалификации. Тем не менее, он «проработал» с сентября 2005 по май 2016 года. Тем самым ущерб, нанесенный Фонду обязательного медицинского страхования, ставил более 777 тысяч рублей.

- Допрошенный в судебном заседании медицинский чиновник вину не признал, дав показания, что устроил своего сына, якобы, на законных основаниях, который выполнял функции программиста в подведомственном ему учреждении, - рассказали в прокуратуре.

Тем не менее, суд вынес свое решение. Однако в силу оно пока не вступило – у сторон есть 10 дней для его обжалования.

ИСТОЧНИК KP.RU