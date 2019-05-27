Фейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День города

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-27T15:59:43+03:00

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День города в Красноярске традиционно растянется почти на две недели. Сегодня администрация Красноярска опубликовала программу праздничных мероприятий – в ней и салют, и спортивные состязания, и рок-концерт. Правда, в этом году Красноярск решил не приглашать столичных звезд – обещали хорошо провести его своими силами.

Начнется праздник 1 июня, в День защиты детей. В этот день ожидается детский карнавал – он пройдет на проспекте Мира и Театральной площади, масса различных семейных праздников и – вишенка на торте – салют! Его обещают в 22.45 у Коммунального моста.

2 июня станет днем, посвященным спорту. Легкоатлеты покажут класс в забеге от БКЗ до часовни Параскевы Пятницы, на набережной пройдет чемпионат по подтягиванию и многое другое. Следующие три дня (с 3-го по 5 июня) станут «Днями памяти». 6 июня глава Красноярска будет награждать победителей детских конкурсов. На следующий день, 7 июня, сигнальная пушка даст торжественный залп в честь 391-й годовщины Красноярска, и в небо поднимут флаг города.

Повеселиться от души можно будет 8 июня на Татышеве. Здесь тебе и авиамоделисты, и серфингисты, и водные байкеры, и скалолазы – все покажут свои умения. Традиционный чемпионат по ношению жен также состоится 8 июня. А вечером, в 18.00, в восточной стороне острова пройдет рок-концерт. Завершится празднование 12 июня, в День России, большим фестивалем «Содружество на Енисее».

Подробнее о программе Дня города читайте в «Комсомольской правде».

ИСТОЧНИК KP.RU