2019-05-27T15:59:43+03:00
Общество

Фейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День города

Праздновать будут традиционно с 1 по 12 июня
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Фейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День городаФейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День городаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

День города в Красноярске традиционно растянется почти на две недели. Сегодня администрация Красноярска опубликовала программу праздничных мероприятий – в ней и салют, и спортивные состязания, и рок-концерт. Правда, в этом году Красноярск решил не приглашать столичных звезд – обещали хорошо провести его своими силами.

Начнется праздник 1 июня, в День защиты детей. В этот день ожидается детский карнавал – он пройдет на проспекте Мира и Театральной площади, масса различных семейных праздников и – вишенка на торте – салют! Его обещают в 22.45 у Коммунального моста.

2 июня станет днем, посвященным спорту. Легкоатлеты покажут класс в забеге от БКЗ до часовни Параскевы Пятницы, на набережной пройдет чемпионат по подтягиванию и многое другое. Следующие три дня (с 3-го по 5 июня) станут «Днями памяти». 6 июня глава Красноярска будет награждать победителей детских конкурсов. На следующий день, 7 июня, сигнальная пушка даст торжественный залп в честь 391-й годовщины Красноярска, и в небо поднимут флаг города.

Повеселиться от души можно будет 8 июня на Татышеве. Здесь тебе и авиамоделисты, и серфингисты, и водные байкеры, и скалолазы – все покажут свои умения. Традиционный чемпионат по ношению жен также состоится 8 июня. А вечером, в 18.00, в восточной стороне острова пройдет рок-концерт. Завершится празднование 12 июня, в День России, большим фестивалем «Содружество на Енисее».

Подробнее о программе Дня города читайте в «Комсомольской правде».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты проверят состояние голубых елей у здания правительства края
В Красноярске 7-летняя девочка упала в яму с горячей золой
Главный следователь Красноярского края заработал за год 6,9 миллионов рублей
На Татышеве установили пандус для маломобильных красноярцев
В Лесосибирске погиб рабочий лесопилки, которого затянуло в транспортер
В Красноярске этим летом появится 4 новых арт-объекта
Мэр Красноярска назначил нового главу департамента горхозяйства
Житель Шарыпово отсудил у предпринимательницы деньги за неустановленное окно
Губернатор Красноярского края и «Комсомольская правда» начинают принимать пятерки от отличников
Последняя неделя весны в Красноярске будет теплой и дождливой
На Столбах туриста за ногу укусила гадюка
Грузовик снес столб на станции Красноярск-Северный и вылетел на железнодорожные пути
В Красноярске ураганным ветром повалило деревья
«Мой контракт закончился»: Дмитрий Аленичев уходит из «Енисея»
Красноярский ФК «Енисей» уступил «Зениту» со счетом 4:1
В Красноярском крае летом планируется открыть 27 пляжей
По центральным улицам Красноярска проехал элегантный велопарад