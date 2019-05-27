В Красноярске 7-летняя девочка упала в яму с горячей золой

СЕГОДНЯ 13:10 2019-05-27T13:10:35+03:00

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Следком Красноярского края разбирается в истории, произошедшей 25 мая с 7-летней девочкой. Малышка вместе с другом играла в мяч в частном секторе и угодила в яму с золой, под которой были раскаленные угли. Ребенок получил 90 процентов ожогов тела.

- Внимание детей привлекла яма, глубиной около 2 метров, куда местные жители сбрасывали использованную золу из печей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого СК. - Яма не была огорожена и ничем не была прикрыта. Находившиеся рядом соседи тотчас вытащили ее, вызвали бригаду «скорой помощи», однако, ребенок получил серьезные термические ожоги и сейчас находится в больнице.

Следователи выясняют все детали случившегося. Кроме того, будет установлено, на каком основании икем была вырыта яма в месте общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU