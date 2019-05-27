2019-05-27T12:22:00+03:00
Общество

Главный следователь Красноярского края заработал за год 6,9 миллионов рублей

Его заместители – меньше
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Главный следователь Красноярского края заработал за год 6,9 миллионов рублейГлавный следователь Красноярского края заработал за год 6,9 миллионов рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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СК по Красноярскому краю опубликовал официальные данные о доходах сотрудников. Согласно декларациям, самым состоятельным в ведомстве является руководитель. Андрей Потапов, которого совсем недавно перевели на работу в краевой СК из Тувы, заработал в прошлом году 6,9 миллионов рублей. Его жена – чуть больше миллиона. У семьи имеется три квартиры, загородный дом и земля.

Заместители Андрея Потапова также задекларировали свои доходы. К примеру, Дмитрий Позовский в прошлом году сумел заработать 4, 9 миллиона рублей. Супруга Позовского показала доход в 444 тысячи рублей в год. У семьи имеется квартира, загородный дом, земельный участок и три машины - Hyundai IX35, Ravon R2 и Chevrolet Niva. Меньше на миллион заработал другой зам Потапова - Павел Курочкин. Его официальный доход в прошлом году составил 3,6 миллионов рублей. Жена Курочкина задекларировала доход в 900 тысяч рублей. В ее собственности две машины - Honda Fit и Hyundai Tucson.

Меньше других заместителей заработал Алексей Еремин – 2,8 миллиона рублей. Зато супруга Еремина зарабатывает больше, чем жены его коллег - 1,3 миллиона рублей. У Ереминых имеется две квартиры и Toyota RAV-4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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