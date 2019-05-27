2019-05-27T12:19:07+03:00
Общество

На Татышеве установили пандус для маломобильных красноярцев

Горожане его уже раскритиковали
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Пандус Фото: администрация КрасноярскаПандус Фото: администрация Красноярска
Изменить размер текста:

Теперь маломобильные красноярцы, пожилые люди, мамы с колясками смогут без проблем попадать на Татышев. Раньше для этого нужно было преодолеть крутую лестницу. Но в минувшую субботу, 25 мая, здесь появился новый пандус. Как рассказали в администрации Красноярска, его достроили специально ко второму городскому социальному фестивалю «Город равных - строим вместе!».

- Специальный спуск оборудован с двух сторон остановки общественного транспорта Октябрьского моста, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации.

Естественно, перед запуском пандус протестировали и сами маломобильные горожане, и депутат горсовета Наталья Каптелинина. Впрочем, красноярцы в соцсетях новшество раскритиковали: пандус, по мнению горожан, можно было сделать более пологим - так будет удобнее тем, у кого нет электрической коляски. Кроме того, места сварки решеток, по их мнению, сделаны не лучшим образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фейерверк и рок-концерт: как в Красноярске отметят День города
Специалисты проверят состояние голубых елей у здания правительства края
В Красноярске 7-летняя девочка упала в яму с горячей золой
Главный следователь Красноярского края заработал за год 6,9 миллионов рублей
В Лесосибирске погиб рабочий лесопилки, которого затянуло в транспортер
В Красноярске этим летом появится 4 новых арт-объекта
Мэр Красноярска назначил нового главу департамента горхозяйства
Житель Шарыпово отсудил у предпринимательницы деньги за неустановленное окно
Губернатор Красноярского края и «Комсомольская правда» начинают принимать пятерки от отличников
Последняя неделя весны в Красноярске будет теплой и дождливой
На Столбах туриста за ногу укусила гадюка
Грузовик снес столб на станции Красноярск-Северный и вылетел на железнодорожные пути
В Красноярске ураганным ветром повалило деревья
«Мой контракт закончился»: Дмитрий Аленичев уходит из «Енисея»
Красноярский ФК «Енисей» уступил «Зениту» со счетом 4:1
В Красноярском крае летом планируется открыть 27 пляжей
По центральным улицам Красноярска проехал элегантный велопарад