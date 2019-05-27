На Татышеве установили пандус для маломобильных красноярцев

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-27T12:19:07+03:00

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Теперь маломобильные красноярцы, пожилые люди, мамы с колясками смогут без проблем попадать на Татышев. Раньше для этого нужно было преодолеть крутую лестницу. Но в минувшую субботу, 25 мая, здесь появился новый пандус. Как рассказали в администрации Красноярска, его достроили специально ко второму городскому социальному фестивалю «Город равных - строим вместе!».

- Специальный спуск оборудован с двух сторон остановки общественного транспорта Октябрьского моста, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации.

Естественно, перед запуском пандус протестировали и сами маломобильные горожане, и депутат горсовета Наталья Каптелинина. Впрочем, красноярцы в соцсетях новшество раскритиковали: пандус, по мнению горожан, можно было сделать более пологим - так будет удобнее тем, у кого нет электрической коляски. Кроме того, места сварки решеток, по их мнению, сделаны не лучшим образом.

ИСТОЧНИК KP.RU