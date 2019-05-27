В Лесосибирске погиб рабочий лесопилки, которого затянуло в транспортер

СЕГОДНЯ 11:37 2019-05-27T11:43:37+03:00

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На одной из лесопилок в Лесосибирске погиб рабочий. Мужчину, по словам его коллег, которые рассказали об этом в соцсетях, затянуло в транспортер. Произошло все накануне, 26 мая, на территории АО «Лесосибирский ЛДК №1». Рабочие ремонтировали скребковый транспортер, и 49-летнего мужчину затянуло внутрь.

ЧП на комбинате в ЛЕ.

В СК по Красноярскому краю начали проверку происшествия. Следователи восстанавливают картину случившегося, в том числе и то, почему неожиданно для рабочего заработал механизм, соблюдались ли на предприятии нормы безопасности.

- В какой-то момент по неустановленной на данный момент причине произошло включение транспортера, и рабочего затянуло внутрь конструкции, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СКР по краю. - От полученных травм он скончался на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU