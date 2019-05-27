Мэр Красноярска назначил нового главу департамента горхозяйства

СЕГОДНЯ 10:22 2019-05-27T11:02:18+03:00

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Сергей Еремин назначил на должность замглавы города — руководителя департамента городского хозяйства Евгения Жвакина. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая. Напомним, что экс-глава департамента городского хозяйства Юрий Шестопалов перешел на руководящую должность в Управление капитального строительства – здесь он займется работой с Центром компетенций и благоустройства.

Евгения Жвакина называют опытным хозяйственником: ранее он занимал в структуре должность заместителя главы департамента; с 2017 года возглавлял МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», а с 2006 года – управлял ООО «КРАСДОРЗНАК».

СПРАВКА КП

Евгений Жвакин коренной красноярец, родился 26 марта 1979 года. В 2001 году окончил Красноярскую госакадемию цветных металлов и золота, инженер по специальности «Обработка металлов давлением».

ИСТОЧНИК KP.RU