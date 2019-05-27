СЕГОДНЯ 08:27 2019-05-27T08:27:46+03:00

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Житель Шарыпово отсудил у предпринимательницы деньги за неустановленное окно, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Случай типичный - человек не получил оплаченный товар. Прямо скажем, не из ряда вон. Тем не менее, мужчине удалось отстоять свою правоту и отсудить не только причитающуюся сумму, когда он обратился в Роспотребнадзор.

Шарыповец рассказал, что заключил договор на изготовление и установку окна ПВХ с ИП Петровой Е.Ю. За это он заплатил 48,5 тысяч рублей. Однако обещанного окна так и не дождался. При этом поначалу житель Шарыпово пытался решить дело миром, неоднократно просил бизнес-леди выполнить обязательства. Она проигнорировала просьбы. В итоге, пришлось обращаться в суд, где стороны пошли на мировую. Предприниматель одяна выплатить ему 58,5 тысяч рублей – в сумму входт стоимость договора, 8 тысяч рублей – неустойка и 2 тысячи – моральный вред.

ИСТОЧНИК KP.RU