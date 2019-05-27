2019-05-27T08:20:10+03:00
Общество

Губернатор Красноярского края и «Комсомольская правда» начинают принимать пятерки от отличников

Присоединиться к акции можно прямо сейчас!
Татьяна РЯБИНИНА
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Ждем ваши пятерки!Ждем ваши пятерки!
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«Комсомольская правда» продолжает традиционную акцию «Губернаторский дневник», которая в Красноярском крае проходит уже много лет. Принять в ней участие может каждый школьник. Для этого нужно лишь хорошо учиться, получать «пятёрки».

Мы начали принимать заполненные пятерками бланки. Участниками акции уже стали ученики Красногорьевской, Гремучинской, Верхнекужебарской школ, гимназии №10 им. Бочкина города Дивногорска и других школ края.

Напомним, как принять участие в акции школьникам 2-11 классов:

- попроси классного руководителя занести «пятёрки» из классного журнала, полученные с начала четверти до 25 мая включительно в специальный бланк, заверить бланк подписью директора и печатью школы;

- до 10 июня (включительно) отправь бланк с оценками на адрес редакции «Комсомольской правды»: 660022, Красноярск, ул. Никитина, 3 «Б» или отсканированный бланк в электронном виде на e-mail: gubdnevnik@mail.ru

Где взять специальный бланк для пятерок?

- его можно скачать в группе «Комсомольская правда Красноярск» Вконтакте в разделе «Наши мероприятия»;

- бланк будет опубликован в еженедельном выпуске «Комсомольской правды» 29 мая

- можно написать на e-mail gubdnevnik@mail.ru, и мы его пришлем вам по электронной почте.

30 победителей, набравших больше всего отличных отметок в своей возрастной категории (из младших, средних и старших классов), мы пригласим на встречу с губернатором Александром Викторовичем Уссом, и он лично распишется в их дневниках и ответит на вопросы.

В этом году итоги будут подводиться отдельно среди участников городских и сельских школ (это связано со значительным отличием количества учащихся в классе). В итоге в каждой возрастной группе будет пять лидеров из сельских и пять – из городских школ.

Также в этом году мы ограничиваем количество победителей из одной школы. Их может быть не больше пяти во всех трех возрастных группах.

Эти ограничения связаны с тем, чтобы среди победителей было как можно больше разных школ!

Вопросы можно задавать по телефонам – (391) 206-96-16, 8-962-067-60-94 куратору акции Татьяне Ароновой, и по электронной почте gubdnevnik@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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