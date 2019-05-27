2019-05-27T07:25:54+03:00
Общество

Последняя неделя весны в Красноярске будет теплой и дождливой

... а начало лета - прохладным
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Последняя неделя весны в Красноярске будет теплой и дождливойПоследняя неделя весны в Красноярске будет теплой и дождливойФото: Мария ЛЕНЦ
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Последняя неделя весны в Красноярске, по прогнозам синоптиков, будет теплой и дождливой. По информации Гидрометцентра, в понедельник будет облачно с прояснениями. Столбики термометров 27 мая поднимутся до 15 градусов, ветер ожидается западный – 3-8 метров в секунду, порывы – до 14 метров в секунду. Во вторник будет еще теплее, - до 19 градусов.

Самыми теплыми днями станут среда и четверг. По прогнозам метеорологов, воздух прогреется до 24-26 градусов. После этого в Красноярск вернется весенняя прохлада – в пятницу похолодает до 18 градусов. Ночные температуры на неделя будут стабильными - от 8 до 13 градусов. Что касается начала лета, то оно ожидается прохладным и дождливым.

Что касается региона в целом, то в течение недели дневная температура воздуха будет расти. Четверг станет самым теплым днем: в центральных и южных районах края, а также на востоке ожидается до плюс 25-27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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