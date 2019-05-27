Грузовик снес столб на станции Красноярск-Северный и вылетел на железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 04:44 2019-05-27T04:45:44+03:00

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В Красноярске грузовик повредил электроопору на станции Красноярск-Северный. Машину вынесло на железнодорожные пути. Об этом сообщили очевидцы происшествия. Также люди говорят, что движение электропоездов из-за инцидента затруднено. По их словам, все случилось около 07.00, когда водителя в кабине... не было.

Фото: соцсети

- Грузовик буксировали на жесткой сцепке, - рассказал один из свидетелей происшествия, - на повороте сцепка оборвалась, в результате чего данное транспортное средство занесло на опору линии электропередач. После этого грузовик выехал на ж/д пути.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые проведут детальную проверку инцидента. По итогам выяснится, будет ли возбуждено административное дело. Никто из людей в аварии не пострадал. Движение электропоездов в сторону моста 777 восстановят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU