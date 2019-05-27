2019-05-27T04:23:32+03:00
Общество

В Красноярске ураганным ветром повалило деревья

Пострадали машины и детская площадка
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Улица Новая, 58 Фото: паблик «Я живу в Красноярске»Улица Новая, 58 Фото: паблик «Я живу в Красноярске»
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Ураганный ветер, который прошел по Красноярску накануне днем, оставил после себя последствия - поваленные деревья. Как рассказали пользователи соцсетей, основные разрушения пришлись на зеленые районы города.

В Октябрьском районе деревья упали на машины Фото: паблик «Я живу в Красноярске»

В Октябрьском районе деревья упали на машины Фото: паблик «Я живу в Красноярске»

Так, в Октябрьском районе (на Толстого и Менжинского) ветром повалило деревья прямо на припаркованные неподалеку автомобили, а на улице Новой гигантским деревом придавило детскую площадку. По словам местных жителей, дерево, падая, зацепило провод под напряжением. Кроме того, в Солнечном ветер повалил забор на рядом стоящие авто. Напомним, предупреждение о надвигающемся ураганном ветре спасатели распространили заранее, отметив, что красноярцам стоит предпринять соответствующие меры предосторожности. Скорость ветра, по их прогнозам, могла достигать 24 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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