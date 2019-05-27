2019-05-27T04:01:49+03:00
Спорт

«Мой контракт закончился»: Дмитрий Аленичев уходит из «Енисея»

Заявление главный тренер красноярской команды сделал после проигрыша «Зениту»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Это моя последняя игра была»: Дмитрий Аленичев уходит из «Енисея»«Это моя последняя игра была»: Дмитрий Аленичев уходит из «Енисея»Фото: Мария ЛЕНЦ
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После провального матча с «Зенитом», который состоялся накануне, о своем уходе с поста главного тренера красноярского футбольного клуба объявил Дмитрий Аленичев. Напомним, игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена», и окончилась разгромным счетом - 4:1 в пользу хозяев поля. По итогам 30-го тура и всего сезона, «Енисей» покидает российскую премьер-лигу и продолжает борьбу за медали в ФНЛ. В 30 матчах красноярская команда набрала 20 очков, заняв последнее место в турнирной таблице.

После матча состоялась традиционная пресс-конференция, на которой Аленичев поздравил с победой игроков «Зенита» и объявил об уходе.

- Мой контракт с «Енисеем» закончился, - сообщил он. - Болельщикам хочу выразить благодарность за поддержку по ходу сезона. Ребят сейчас еще в раздевалке поздравлю.

О дальнейших планах Аленичев сообщил кратко: хочет отдохнуть после тяжелого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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