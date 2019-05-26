Красноярский ФК «Енисей» уступил «Зениту» со счетом 4:1

26 Май 16:45 2019-05-26T16:50:48+03:00

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Крупным поражением 26 мая закончилась для красноярского «Енисея» игра с «Зенитом» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Итоговый счет 4:1. Единственный гол в ворота соперников забил Дмитрий Торбинский с подачи Константина Савичева.

Питерская команда не разочаровала своих болельщиков. Они отлично продемонстрировали свое превосходство в игре с соперниками уже выбывшими в этом сезоне из Российской премьер-лиги.

- В первую очередь, я хочу поздравить команду «Зенит» с чемпионством, - сказал во время пресс-конференции после матча главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев. - Команда одержала убедительную победу, поэтому по игре много говорить и нет смысла. Команда «Зенит» классом выше, чем наша, поэтому все закономерно. Это был мой последний матч в «Енисее». Но это просто контракт закончился, а не отставка.

Тренер "Енисея" после игры Фото: vk.com/fcenisey#

Заканчивают сезон красноярские футболисты, тем не менее на позитиве. И одна из причин – мощная поддержка болельщиков. Фанаты надеются на лучшее в следующем сезоне.

«Спасибо, ФК Енисей за этот год в Премьер лиге! Да, пусть не все у команды получалось, были проблемы взаимопонимания тренерского штаба, но все же мы все одна команда! Надеемся (от лица всех болельщиков), что Енисей соберет хороший тренерский штаб, а также хорошую команду, которая будет играть не только ради денег, но и за весь наш город Красноярск, за их логотип Енисей на футболке! Мы должны вернуться в премьер-лигу, мы сможем сделать это все вместе!».

Тем временем в официальной группе «Енисея» опубликовали фото команды и тренерского штаба со словами: «Сезон закончен…».

Сезон закончен... Фото: vk.com/fcenisey#

ИСТОЧНИК KP.RU