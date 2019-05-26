В Красноярском крае летом планируется открыть 27 пляжей

26 Май 15:20 2019-05-26T15:20:58+03:00

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В Красноярском крае летом планируется открытие 27-и пляжей. Официальных. Об этом сообщили в краевом МЧС. Список сейчас находится на стадии утверждения. Собственники уже начали подготовку к новому сезону. Им необходимо выполнить ряд требований, предъявляемых сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам.

- Пляжем считается участок побережья с естественным или искусственным водоемом, специально оборудованным для организации безопасного купания и приема солнечных ванн, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Перед вводом его в эксплуатацию владелец должен подать заявку на его проверку, сроки которой согласовываются с государственной инспекцией по маломерным судам. Если же при проверке обнаружены какие-то недостатки, то после их устранения будет проведена повторная проверка.

Вода и песок должны соответствовать санитарным нормам. Теневые грибки, скамейки, солнечные тенты, информационные стенды, буи, кабинки для переодевания, урны – все это должно быть на пляже. А также спасательные станции, квалифицированный персонал, средства спасения, медикаменты, плавсредства, телефонная связь. Водоем должен быть оборудован специальными буйками, отмечающими границы зоны заплыва.

Обязательное условие при оборудовании мест для купания - обследование дна водоема водолазами. Их задача – обследовать и очистить дно от опасного мусора и произвести замеры глубины.

Только после положительной оценки проверяющих пляж может принять отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU