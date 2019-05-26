По центральным улицам Красноярска проехал элегантный велопарад

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-26T12:40:41+03:00

Дамы нарядились в платья, шляпки и туфли на каблуках Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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IV красноярский велопарад проехал 26 мая по центральным улицам краевого центра. Организаторы в этом году выбрали тему «Элегантность». Принять участие в мероприятие могли все желающие. Но! Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, участникам необходимо было соблюсти дресс-код и украсить свой двухколесный транспорт.

Настоящие велоледи Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Результат превзошел все ожидания. Дамы в вечерних платьях, кавалеры – в смокингах. Дети в прелестных нарядах, а среди них и юный инспектор ДПС, и обаятельный джентльмен. Буйство красок, спорта и хорошего настроения!

Главное - хорошее настроение! Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Стартовал велопарад в 10 часов детской колонной. А затем поехали взрослые участники. Среди них и глава города Сергей Еремин. Велосипедисты проехали от Триумфальной арки на площади Мира до площади Революции и обратно. Всего маршрут составил 5 километров.

Глава города принял участие в велопараде Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Каждый участник мог принять участие в конкурсах и выиграть дополнительные призы. Уже традиционно отметили обладателя самого интересного наряда и необычного велосипеда.

участники старались выделиться своим нарядом Фото: vk.com/krasnoyarskrf

ИСТОЧНИК KP.RU