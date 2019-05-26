Жителей Красноярского края предупредили о надвигающемся сильном ветре

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-26T11:17:10+03:00

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В Красноярском крае ожидается ухудшение погоды. По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 27 мая в центральных и южных районах региона ожидаются порывы северо-западного ветра 15-18 м/с, ночью до 24 м/с. Местами пройдут грозы, в темное время суток в горах южных районов местами сильные осадки. Ожидаются заморозки до -2 градусов. В южных районах чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

В МЧС напоминают, что при сильном ветре не следует проходить вблизи рекламных конструкций, деревьев и строящихся зданий. Не нужно парковать возле них автомобили.

Неужели после теплых выходных снова предстоит кутаться в теплую одежду? Более подробный прогноз на предстоящую неделю представили «Комсомольской правде» - Красноярск красноярском Гидрометцентре.

В понедельник, 27 мая, днем ожидается всего +14 градусов. Облачно и кратковременный дождь. Ночью до +6 градусов. Во вторник столбики термометров поднимутся до +18 градусов, без осадков. В среду, 29 мая, потеплеет до +23 градусов. Солнечно, пройдет небольшой дождь. 30 мая днем воздух прогреется до +26 градусов. Переменная облачность и небольшой дождик. В темное время суток до +11 и осадки. В последний день весны, 31 мая, в дневные часы до +22 градусов. Периодически будет идти дождь. Подобная погода сохранится и в субботу, 1 июня. Так что, не забудьте захватить зонтики, если собираетесь на праздничное шествие в честь Дня защиты детей.

ИСТОЧНИК KP.RU