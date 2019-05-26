Всемирный день черепах отметили в красноярском зоопарке

СЕГОДНЯ 06:42 2019-05-26T06:44:36+03:00

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В Парке «Роев ручей» 25 мая отметили Всемирный день черепах. Их разделяют на морских и наземных, наземных - на сухопутных и пресноводных. Сухопутные черепахи предпочитают растительную пищу, а пресноводные - животную.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В красноярском зоопарке в экспозиции «Акватеррариум» посетители могут увидеть 14 видов сухопутных и пресноводных черепах. Это Каймановая черепаха, Грифовая черепаха, Амбоинская шарнирная черепаха, Красноухая черепаха, Европейская болотная черепаха, Черная толстошеяя черепаха, Лучистая черепаха, Шпороносная черепаха, Среднеазиатская (степная) черепаха, Пантеровая черепаха, Красноногая (угольная) черепаха, Эластичная черепаха, Китайский трионикс, Желтоголовая (плоскоголовая) черепаха.можно увидеть

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Если вы видите самую большую черепаху, знайте, это Федя - Шпороносная черепаха, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Парка «Роев ручей». - Эти рептилии вырастают до 85 сантиметров в длину, весят до 100 килограммов, а прожить могут 100 лет.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Оказывается, Шпороносные черепахи третьи по величине в мире после слоновой и гигантской. Приходите посмотреть на этих красавиц в красноярский зоопарк.

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

ИСТОЧНИК KP.RU