2019-05-26T06:44:36+03:00
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Всемирный день черепах отметили в красноярском зоопарке

Посетителям удалось познакомиться с несколькими видами этих обитателей «Роева ручья»
Ольга КОСТИНА
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Это Федя - Шпороносная черепахаЭто Федя - Шпороносная черепахаФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»
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В Парке «Роев ручей» 25 мая отметили Всемирный день черепах. Их разделяют на морских и наземных, наземных - на сухопутных и пресноводных. Сухопутные черепахи предпочитают растительную пищу, а пресноводные - животную.

Европейская болотная черепаха Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Европейская болотная черепахаФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

В красноярском зоопарке в экспозиции «Акватеррариум» посетители могут увидеть 14 видов сухопутных и пресноводных черепах. Это Каймановая черепаха, Грифовая черепаха, Амбоинская шарнирная черепаха, Красноухая черепаха, Европейская болотная черепаха, Черная толстошеяя черепаха, Лучистая черепаха, Шпороносная черепаха, Среднеазиатская (степная) черепаха, Пантеровая черепаха, Красноногая (угольная) черепаха, Эластичная черепаха, Китайский трионикс, Желтоголовая (плоскоголовая) черепаха.можно увидеть

Красноухая черепаха Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Красноухая черепахаФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Если вы видите самую большую черепаху, знайте, это Федя - Шпороносная черепаха, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Парка «Роев ручей». - Эти рептилии вырастают до 85 сантиметров в длину, весят до 100 килограммов, а прожить могут 100 лет.

Эластичная черепаха Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Эластичная черепахаФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Оказывается, Шпороносные черепахи третьи по величине в мире после слоновой и гигантской. Приходите посмотреть на этих красавиц в красноярский зоопарк.

Китайский трионикс Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Китайский триониксФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

ИСТОЧНИК KP.RU

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