2019-05-26T05:16:11+03:00
Происшествия

В Красноярске пропала 15-летняя девочка

Валерия Ляпина два дня назад ушла из детского дома
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Валерия не выходит на связь Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскВалерия не выходит на связь Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
Изменить размер текста:

В Красноярске разыскивается 15-летняя Валерия Ляпина. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Известно, что 24 мая девочка ушла из детского дома (Красноярск, ул. Садовая, д.10 «Д»). С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Валерии: среднего телосложения, волосы темные, длинные, глаза темные.

Была одета: черная кожаная куртка, белая футболка, черные штаны, черно - белые кроссовки, белые носки.

По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, у Леры с собой был сотовый телефон. Но на связь сама она не выходит. На звонки не отвечает. Пропавшую девочку ищут полицейские и волонтеры.

Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшей, то сообщите об этом по телефону:

8 (391) 249-01-48 – дежурная часть полиции;

8-950-996-60-66 – волонтеры (КРУГЛОСУТОЧНО).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Красноярского края предупредили о надвигающемся сильном ветре
Красноярские водители помогли утке с утятами перейти дорогу на оживленной улице
Всемирный день черепах отметили в красноярском зоопарке
В центре Красноярска из-за крестного хода временно перекроют движение
В лесах и водоемах Красноярского края разыскивают несколько пропавших человек
В Красноярском крае аграрии обратились в суд, чтобы получить кровно заработанное
В Шарыпово чиновники соцзащиты лишились служебной иномарки
Житель Хакасии отправится в колонию за соблазнение 14-летней школьницы
В Красноярске отключили холодную воду и начали ремонт водопроводов
Подозреваемая в разбойном нападении на старушку 16 лет пряталась в Красноярске
В Красноярске пьяные работники автосервиса устроили на угнанной машине ночные гонки и пожар
Малоимущим красноярцам помогут приобрести цифровое оборудование
Штрафы за мусорный коллапс в Красноярске признали незаконными
Водитель без номеров гоняет по Красноярску 180 км/ч и хвастается в соцсетях
С 20 июня левый поворот с Брянской в сторону центра закрывают навсегда
Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода
Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых
Мужчина с муляжом автомата устроил скандал в супермаркете в Красноярске