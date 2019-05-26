В Красноярске пропала 15-летняя девочка
В Красноярске разыскивается 15-летняя Валерия Ляпина. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».
Известно, что 24 мая девочка ушла из детского дома (Красноярск, ул. Садовая, д.10 «Д»). С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы Валерии: среднего телосложения, волосы темные, длинные, глаза темные.
Была одета: черная кожаная куртка, белая футболка, черные штаны, черно - белые кроссовки, белые носки.
По информации «Комсомольской правды» - Красноярск, у Леры с собой был сотовый телефон. Но на связь сама она не выходит. На звонки не отвечает. Пропавшую девочку ищут полицейские и волонтеры.
Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшей, то сообщите об этом по телефону:
8 (391) 249-01-48 – дежурная часть полиции;
8-950-996-60-66 – волонтеры (КРУГЛОСУТОЧНО).
ИСТОЧНИК KP.RU