2019-05-25T13:03:18+03:00
Происшествия

В лесах и водоемах Красноярского края разыскивают несколько пропавших человек

Спасатели работают под Красноярском, в Шушенском, Дивногорске, Лесосибирске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В лесах и водоемах Красноярского края разыскивают несколько пропавших человекВ лесах и водоемах Красноярского края разыскивают несколько пропавших человекФото: Мария ЛЕНЦ
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В лесах Красноярского края в настоящее время разыскивают нескольких человек. Спасатели, полиция, добровольцы. Вот сводка о выездах КГКУ «Спасатель» за минувшие сутки с 24 на 25 мая. С 18 часов вечера до 2 ночи искали пожилую женщину в окрестностях краевого центра. Было обследовано 7 километров лесных дорог и 5 километров лесного массива – пока безрезультатно.

Недалеко от Лесосибирска пропал мужчина, он пытался пройти по лесной дороге из одного поселка в другой. По заявке полиции спасатели выехали на место, за 10 часов проверили 50 километров лесной дороги, прошли по лесу 16 километров. Мужчину не нашли.

Неудачей завершились двухдневные поиски мужчины и в Енисейском районе. За два дня в общей сложности проверено 17 километров лесных дорог и более 5 километров лесного массива. Но, увы. Все поиски будут продолжены

Вместе с тем увеличивается количество несчастных случаев на воде. За минувшие сутки спасатели дважды выезжали на Красноярское море – возле Дивногорска и Шушенского. Погибшие не найдены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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