В Красноярском крае аграрии обратились в суд, чтобы получить кровно заработанное

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-25T11:54:53+03:00

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В Назаровском районе два работника местного сельхозпредприятия обратились в суд, чтобы закон помог взыскать с работодателя недополученную ими заработанную плату. Речь шла о внушительной для сельчан сумме – 178 тысяч на двоих. Суд, однозначно, встал на их сторону. Затем исполнять решение суда взялись приставы.

- В ходе исполнительных действий судебный пристав-исполнитель предупредил руководство организации-должника о возбуждении исполнительного производства и о возможных последствиях неисполнения решения суда. Однако в срок, установленный законом, денежные средства в счет погашения задолженности так и не поступили, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.

Тогда приставы арестовали счета предприятия и наложили запрет распоряжаться имуществом. А в качестве наказания за несговорчивость, на должника наложили и исполнительский сбор в размере 7 % за неисполнение законных требований. История завершилась полным погашением долга.

ИСТОЧНИК KP.RU