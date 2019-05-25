2019-05-25T11:34:34+03:00
Общество

В Шарыпово чиновники соцзащиты лишились служебной иномарки

Торги были проведены с нарушениями
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Шарыпово чиновники соцзащиты лишились служебной иномаркиВ Шарыпово чиновники соцзащиты лишились служебной иномаркиФото: Мария ЛЕНЦ
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В Шарыпово чиновники городского отдела социальной защиты населения остались без служебной иномарки. Причина – нарушения, с которыми проводилась ее покупка. Прокуратура обнаружила эти нарушения во время проверки. В пресс-службе краевого надзорного ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что электронный аукцион прошел в ноябре 2017 года.

Первоначальная цена контракта составляла 1 миллион 300 тысяч рублей. Заявку подал только один участник – «Гранада-Центр», который предложил новенький автомобиль Skoda Octavia. Поскольку альтернативы участнику не было, администрация Шарыпово подписала с ним договор, не снижая цену контракта.

Но прокуратуры выявила, что изначально условия аукциона были составлено так, что под них подходил один-единственный вариант, эта самая Skoda Octavia. Это – нарушение закона о конкуренции и Бюджетного кодекса. Результаты проверки были направлены в Арбитражный суд и торги признаны несостоявшимися. Иномарку вернули продавцу, деньги – в бюджет города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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