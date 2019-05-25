2019-05-25T10:47:33+03:00
Происшествия

Житель Хакасии отправится в колонию за соблазнение 14-летней школьницы

Возраст девушки его не остановил
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии отправится в колонию за соблазнение 14-летней школьницыЖитель Хакасии отправится в колонию за соблазнение 14-летней школьницыФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Алтайского района Хакасии отправится в колонию за соблазнение несовершеннолетней девушки. Сломал себе судьбу по собственной глупости и безответственности. Ему – 18, а ей – всего 14, так что отвечать придется по всей строгости закона.

В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали подробности уголовного дела. Молодые люди познакомились в марте этого года на дискотеке в селе Белый Яр. После обвиняемый отправился провожать ее домой.

- По пути на открытом участке местности по обоюдному согласию, без применения насилия молодой человек совершил с потерпевшей половое сношение, заведомо зная, что она не достигла шестнадцатилетнего возраста, тем самым нарушил нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности несовершеннолетней, - рассказали следователи.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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