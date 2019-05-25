В Красноярске отключили холодную воду и начали ремонт водопроводов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-05-25T10:02:16+03:00

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В Советском районе Красноярска отключили холодную воду. Специалисты «КрасКома» приступили к ремонту водопроводного оборудования. Причем подача воды в дома горожан прекратилась в 23 часа 24 мая, а подготовка к ремонтным работам началась заранее.

Так в пятницу рабочие вышли на улицу Партизана Железняка, в районе дома 50 и начали демонтировать бетонные ограждения, о чем сообщила пресс-секретарь компании Татьяна Лукина: «Для безопасности слесарей, которые будут работать в камере, перекроют две крайних левых полосы. Водители, будьте осторожны, проезжая мимо этого дома. И всем нам терпения. Пробок не избежать, но если не ремонтировать, то провал дороги обеспечен».

Добавим, что ранее сообщалось о двухдневном отключении водозабора на острове Татышев. Но потом коммунальщики объявили, что постараются уложиться в 24 часа. За это время они проведут ревизию всего электрооборудования водозаборного сооружения и насосных станций, а также установят 22 новые задвижки на водопроводных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU