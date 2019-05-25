Подозреваемая в разбойном нападении на старушку 16 лет пряталась в Красноярске

СЕГОДНЯ 08:53 2019-05-25T08:53:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярском крае подозреваемая в разбойном нападении пряталась от правосудия почти 16 лет – с 2003 года. Полицейские даже приостановили расследование. Но сколько не прячься, а расплата все равно придет. В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности этой истории.

В 2003 году молодая женщина и ее приятель решили ограбить бабушку общей знакомой. По их сведениям, у старушки под матрасом хранилось немало денег и ювелирных украшений. Ночью вооружились ножом, надели маски на головы, постучали со словами: «откройте, милиция» и ворвались в дом. Бабушку привязали к стулу, дом обыскали и ценные вещи вынесли.

Вскоре мужчина был задержан и осужден на долгий срок. К настоящему времени свое наказание уже отбыл. А его подельница все это время пряталась. Жила в Красноярске и Сосновоборске, причем без паспорта. Вышла замуж, родила ребенка. Родственники хранили ее местожительство в тайне. Но в декабре 2018 года ее все-таки задержали. Приостановленное уголовное дело – это не закрытое дело. Его расследование возобновили. И вот в скором времени женщина сядет на скамью подсудимых – ей грозит до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU