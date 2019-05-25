2019-05-25T07:55:20+03:00
Происшествия

В Красноярске пьяные работники автосервиса устроили на угнанной машине ночные гонки и пожар

А потом сбежали в лес
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске пьяные работники автосервиса устроили на угнанной машине ночные гонки и пожар. Фото: "ЧП-Красноярск"В Красноярске пьяные работники автосервиса устроили на угнанной машине ночные гонки и пожар. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В Красноярске пьяные работники автосервиса взяли ночью без разрешения (читайте – угнали) машину Toyota Camry своего клиента. И устроили на ней ночные покатушки по проспекту Свободному. Без ДТП не обошлось. Вот что пишет «ЧП-Красноярск» со ссылкой на очевидцев: сначала вылетели на встречку и на огромной скорости ударили автомобиль KIA. От мощного удара у «Тойоты» оторвало колесо, оно отлетело на обочину, в аккурат за бордюр.

Тут бы остановиться и успокоиться, но нет! На трех колесах угонщики проехали по проспекту еще полтора километра. И снова по встречке. Неизвестно, сколько бы они еще мчались, но тут им попалась очередная жертва – Hyundai. От этого у «Тойоты» оторвалось второе колесо. Вдобавок автомобиль загорелся. Поскольку водитель и пассажир были заняты тем, чтобы поскорее удрать в лес, пожарных никто не вызывал. Так что автомобиль выгорел полностью.

В ГИБДД города сообщили, что имена угонщиков-хулиганов известны, сейчас их разыскивают. Что касается владельца «Тойоты», его нет в городе и о случившемся он пока не знает.

Потеряв одно колесо, они еще полтора километра гнали по встречке. Фото: "ЧП-Красноярск"

Потеряв одно колесо, они еще полтора километра гнали по встречке. Фото: "ЧП-Красноярск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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