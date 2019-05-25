Малоимущим красноярцам помогут приобрести цифровое оборудование
Малоимущим красноярцам помогут приобрести оборудование, необходимое для приема цифрового сигнала. Материальную помощь на его покупку уже получили 144 семьи. Размер помощи составит не более 10 000 рублей. Решение о ее размере принимает комиссия.
Напомним, С 3 июня на всей территории Красноярского края 20 федеральных телеканалов прекратят свое вещание в аналоговом формате. Вместо этого жители края получат возможность бесплатного просмотра двух десятков общероссийских каналов в «цифровом» формате с высоким качеством изображения и звука.
Для назначения материальной помощи можно обратиться в районные управления соцзащиты по месту жительства или в любой филиал многофункционального центра со следующими документами:
- заявление об оказании матпомощи;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- документ о составе семьи (выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета, свидетельство о регистрации по месту пребывания и пр.);
- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования;
- документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации (например, платёжные документы, подтверждающие расходы на приобретение оборудования для приёма цифрового вещания);
- сведения о доходах за 3 последних месяца и иные документы.
ИСТОЧНИК KP.RU