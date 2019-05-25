2019-05-25T07:34:20+03:00
Общество

Малоимущим красноярцам помогут приобрести цифровое оборудование

Какие документы нужно сдать в управление соцзащиты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Малоимущим красноярцам помогут приобрести цифровое оборудованиеМалоимущим красноярцам помогут приобрести цифровое оборудованиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Малоимущим красноярцам помогут приобрести оборудование, необходимое для приема цифрового сигнала. Материальную помощь на его покупку уже получили 144 семьи. Размер помощи составит не более 10 000 рублей. Решение о ее размере принимает комиссия.

Напомним, С 3 июня на всей территории Красноярского края 20 федеральных телеканалов прекратят свое вещание в аналоговом формате. Вместо этого жители края получат возможность бесплатного просмотра двух десятков общероссийских каналов в «цифровом» формате с высоким качеством изображения и звука.

Для назначения материальной помощи можно обратиться в районные управления соцзащиты по месту жительства или в любой филиал многофункционального центра со следующими документами:

- заявление об оказании матпомощи;

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

- документ о составе семьи (выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета, свидетельство о регистрации по месту пребывания и пр.);

- копия документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования;

- документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации (например, платёжные документы, подтверждающие расходы на приобретение оборудования для приёма цифрового вещания);

- сведения о доходах за 3 последних месяца и иные документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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