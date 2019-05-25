2019-05-25T06:16:18+03:00
Происшествия

Водитель без номеров гоняет по Красноярску 180 км/ч и хвастается в соцсетях

Его разыскивает полиция [видео]
Ася ЖУКОВА
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Водитель без номеров гоняет по Красноярску на 180 км/ч и хвастается в соцсетях. Его ищет полиция.Водитель без номеров гоняет по Красноярску на 180 км/ч и хвастается в соцсетях. Его ищет полиция.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске объявился водитель, который гоняет по улицам на скорости 180 километров в час, а после бравирует этим в соцсетях.

На ролике, появившемся на странице @skodavrsracing (закрытой) парень несется по улице Карла Маркса, играя в «шашки» с другими авто. То и дело сознательно создает аварийные ситуации.

- Тут скорость 180 км/ч, а то и выше, - комментируют пользователи. – Рисково…

Лихач на Шкоде без номеров..

На видео – черная, целиком тонированная Skoda. Причем без номеров.

- Skoda Octavia A7 2013, 1.8 чип revo 240hp 330nm, коробка dsg 7 ступеней, - уточняет ее владелец.

Ролик, опубликованный несколько дней назад, широко обсуждают в соцсетях. А его автора ищет полиция. По словам представителей ведомства, уже организована проверка. Авто и личность водителя будут установлены. За нарушения парня ждет серьезное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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