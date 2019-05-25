СЕГОДНЯ 05:55 2019-05-25T05:55:58+03:00

С 20 июня левый поворот с Брянской в сторону центра закрывают навсегда. Фото: архив КП.

Изменить размер текста: A A

С 20 июня в Красноярске запретят левый поворот с улицы Брянской на улицу Достоевского. Другими словами, в сторону центра города. Об этом сообщили на сайте мэрии.

- При движении по улице Брянской на данном участке часто возникают аварийные ситуации, - пояснили специалисты. – Чтобы снизить вероятность ДТП, было принято решение поворот закрыть. На перекрестке установят соответствующие знаки.

Новая схема будет действовать постоянно. Водители могут двигаться по параллельным улицам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц

Улицу Вавилова в Красноярске перекрывают на месяц. На участке от Якорного переулка до улицы Затонской схема движения изменится с 6 утра 25 мая до 8 вечера 25 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

А именно – четыре автобусных маршрута будут ходить по-другому (смотрим фото). Автобусы № 58, 65, 90, 92 отправятся в объезд по маршруту: Вавилова – Якорный – Красраб – Затонская – Вавилова (в обоих направлениях) и далее - по своим обычным схемам (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU