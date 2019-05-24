2019-05-24T14:38:20+03:00
Происшествия

Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода

Обеих доставили в больницу с травмами
Ася ЖУКОВА
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Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода. Фото: ЧП - Красноярск.Две бабушки шагнули под колеса авто в 50 метрах от перехода. Фото: ЧП - Красноярск.
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Две бабушки 80 и 81 года попали под колеса авто в Красноярске. Об этом рассказали очевидцы в паблике «ЧП – Красноярск».

- Все случилось в пятницу, 24 мая, на улице Говорова, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в пресс-службе ГИБДД. – Женщины 1938 и 1939 года рождения переходили дорогу в неположенном месте. Тогда как до перехода было 50 метров. Их сбил автомобиль ВАЗ-2109. Женщин увезли в больницу, у них травмы.

А вот что пишут в соцсетях:

- Ехал мимо жутко, жаль людей.

- Стояли «скорая» и «реанимация». Забрали обеих.

- В том месте люди постоянно переходят. Но «зебры» нет…

- Перед этим водителем другая машина вильнула, объехала бабушек, а он прямо в них. И шли они не по пешеходному. Он их из-за той машины не видел. И, кстати, тот, который вильнул, поехал дальше, как ни в чем не бывало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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