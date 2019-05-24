2019-05-24T14:03:01+03:00
Общество

Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска

Дежурить будут посменно десять человек
Ася ЖУКОВА
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Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска. Фото: МУ МВД России "Красноярское".Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска. Фото: МУ МВД России "Красноярское".
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На набережной Красноярска начал дежурство полицейский велопатруль. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, во взводе 10 человек, работать будут посменно. Задача – обеспечить безопасность горожан.

Для сотрудников подготовили специальную экипировку: скоростные велосипеды, рации и облегченную форму. Такой транспорт обеспечивает мобильность и маневренность. Там, где ходить пешком далеко и долго, а проехать на машине проблематично, проскочит велосипед. Предполагается, что патрулировать на велосипедах будут не только набережную Енисея, но и остров Татышев.

Напомним, первый велопатруль в Красноярске появился два года назад. С тех пор идея прижилась. И полицейские на велосипедах у нас не редкость. Конечно, они дежурят только в сезон – с мая по сентябрь.

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Такие перепалки на вантовом (Виноградовском) мосту в Красноярске не редкость. Ведь нынешней весной на переправе, соединяющей центр с островом Татышев, исчезла разметка. Раньше потоки движения пешеходов и велосипедистов разделяли четкие линии, а тут… Разметки нет как нет (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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