Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска

СЕГОДНЯ 14:03 2019-05-24T14:03:01+03:00

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На набережной Красноярска начал дежурство полицейский велопатруль. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, во взводе 10 человек, работать будут посменно. Задача – обеспечить безопасность горожан.

Для сотрудников подготовили специальную экипировку: скоростные велосипеды, рации и облегченную форму. Такой транспорт обеспечивает мобильность и маневренность. Там, где ходить пешком далеко и долго, а проехать на машине проблематично, проскочит велосипед. Предполагается, что патрулировать на велосипедах будут не только набережную Енисея, но и остров Татышев.

Напомним, первый велопатруль в Красноярске появился два года назад. С тех пор идея прижилась. И полицейские на велосипедах у нас не редкость. Конечно, они дежурят только в сезон – с мая по сентябрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU