Полицейский велопатруль начал работу на набережной Красноярска
На набережной Красноярска начал дежурство полицейский велопатруль. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, во взводе 10 человек, работать будут посменно. Задача – обеспечить безопасность горожан.
Для сотрудников подготовили специальную экипировку: скоростные велосипеды, рации и облегченную форму. Такой транспорт обеспечивает мобильность и маневренность. Там, где ходить пешком далеко и долго, а проехать на машине проблематично, проскочит велосипед. Предполагается, что патрулировать на велосипедах будут не только набережную Енисея, но и остров Татышев.
Напомним, первый велопатруль в Красноярске появился два года назад. С тех пор идея прижилась. И полицейские на велосипедах у нас не редкость. Конечно, они дежурят только в сезон – с мая по сентябрь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вантовый мост Красноярска объявили свободным от велосипедистов
- Женщина, ребенка уберите! В смысле, куда еду?! Это он под колеса лезет!
Такие перепалки на вантовом (Виноградовском) мосту в Красноярске не редкость. Ведь нынешней весной на переправе, соединяющей центр с островом Татышев, исчезла разметка. Раньше потоки движения пешеходов и велосипедистов разделяли четкие линии, а тут… Разметки нет как нет (Подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU