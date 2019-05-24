СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-24T13:29:52+03:00

После ссоры с матерью разъяренный мужчина заживо сжег пятерых. Фото: Мария ЛЕНЦ

Среди них была и его сожительница

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Чудовищный случай произошел в Абакане (Хакасия): поссорившись с матерью, взбешенный мужчина сжег живьем пятерых знакомых.

- Это было 4 августа 2018 года, - делятся в пресс-службе СУ СК России по РХ. – 44-летний мужчина жил вместе с подругой во времянке, расположенной на улице Таштыпской. В гости к ним пришли приятели: трое мужчин и женщина.

Накрыли стол, распивали спиртное. Когда оно закончилось, хозяин обратился к матери с просьбой одолжить ему на покупку алкоголя. Но женщина ответила отказом, потребовала, чтобы он прогнал собутыльников.

- Посчитав, что из-за присутствия знакомых мать отказалась дать ему деньги, он принял решение совершить убийство их и сожительницы путем поджога времянки, - цитируем сайт следкома.

Облив дверь горючей жидкость, поднес спичку. Строение полыхнуло мгновенно. Пожар заметила племянница обвиняемого (она живет неподалеку), позвонила 112, но было уже поздно.

Четверо задохнулись в дыму, пятый умер позже от ожогов. На поджигателя завели уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жесткостью, общеопасным способом».

Расследование уже завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемый может получить пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU