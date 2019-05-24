2019-05-24T16:29:20+03:00
Происшествия

Мужчина с муляжом автомата разгромил супермаркет в Красноярске

Его скрутили бойцы Росгвардии
Ася ЖУКОВА
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Мужчина в маске с автоматом разгромил супермаркет в Красноярске. Фото: пресс-служба управления Росгвардии.Мужчина в маске с автоматом разгромил супермаркет в Красноярске. Фото: пресс-служба управления Росгвардии.
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В один из супермаркетов известной сети в Красноярске ворвался мужчина в черной маске и с автоматом. Об этом ЧП, случившемся поздно вечером 23 мая, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по краю.

Через служебный выход мужчина проник в подсобку и начал все громить. Повредил пять мониторов и, похоже, останавливаться не собирался. Однако кто-то из сотрудников нажал тревожную кнопку. На вызов выдвинулись бойцы Росгвардии. Они скрутили дебошира и доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, оружие было ненастоящим. В руках мужчина держал макет автомата «Калашникова» АК-74. А хулиган – сотрудник магазина. Говорит, погром устроил, чтобы добиться справедливости:

- Хотел выразить несогласие и заставить отдать невыплаченные деньги.

Руководство супермаркета написало заявление на бывшего сотрудника:

- Инцидент произошел еще 18 мая, - прокомментировали представители сети. - Утром грузчик пришел на работу в нетрезвом виде. Его не допустили к работе. А вечером он вернулся в магазин с пневматическим автоматом, напоминающим настоящий, и устроил дебош - разбил прикладом компьютеры на кассе, в кабинете директора и на приемке товара. Сожалеем, об этом инциденте. Благодаря профессиональным действиям нашего контролера-охранника торгового зала никто из сотрудников и покупателей не пострадал. Дебошир был нейтрализован и передан наряду Росгвардии, сейчас числится в штате и находится в СИЗО.

По статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» ему может грозить до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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