2019-05-24T12:25:04+03:00
Происшествия

Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет

Мужчина во всем признался
Ася ЖУКОВА
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Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет.Убрал как свидетеля. Жестокое убийство девушки в Красноярске раскрыли спустя 14 лет.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Жестокое убийство 25-летней девушки раскрыли в Красноярске через 14 лет. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по краю.

Все произошло еще в октябре 2004 года на улице Мичурина. Около 16 часов в офис компании «Профнастил» зашел какой-то мужчина. Позже выяснится: он работал здесь раньше и знал, в столе лежат деньги. Так что сумел похитить 70 тысяч рублей.

Однако неожиданно столкнулся с директором фирмы. Молодая женщина невольно оказалась свидетелем, поясняют в пресс-службе регионального главка.

Поняв, что незаметно уйти не получится, мужчина накинулся на девушку и несколько раз ударил ее по голове чем-то тяжелым. Она умерла в больнице от ран. А преступник скрылся.

Дело, возбужденное по статьям «Убийство» и «Разбой» приостановили в 2005. Выйти на след убийцы тогда не удалось. Тем не менее следователи и оперативники раз за разом отрабатывали круг людей, которые могли быть причастны к расправе.

И спустя годы подозреваемого установили! Им оказался ровесник убитой девушки. Сейчас мужчина сидит за кражу. Но он уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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