Голубые ели в центре Красноярска могут погибнуть

СЕГОДНЯ 11:18 2019-05-24T11:18:37+03:00

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Голубые ели, растущие в центре Красноярска, опять пожелтели. У деревьев начала осыпаться хвоя, рассказал в своем фейсбуке известный фотограф Александр Черных.

На его снимках видно: деревья находятся в плачевном состоянии. Неужели им грозит гибель? – обсуждают пользователи.

Напомним, о том, что ели болеют и сохнут, говорят давно. В 2017-м году деревья обследовали ученые. Они выяснили, что посадки страдают из-за пыли, сообщает Newslab. В прошлом году елям устроили настоящий душ – отмыли от грязи. Тем не менее пришлось спилить два дерева, они полностью засохли.

На следующей неделе работа продолжится. Ели осмотрят исследователи. Тогда и решат, как поступить с деревьями.

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Голубые ели у здания правительства края стали… по-настоящему голубыми. Накануне сотрудники МП «Управление зеленого строительства» отмыли их от многолетней грязи. Холодной водичкой промыли ветки и стволы, и теперь ели у правительства просто красавицы.

- Из-за сухостоя пришлось спилить две ели, — посетовал замдиректора Управления зеленого строительства Алексей Спиридонов (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU