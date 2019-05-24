2019-05-24T10:35:19+03:00
Экономика

В краевом правительстве обсуждают встречи на ПМЭФ

Красноярской делегацией запланирован ряд переговоров во время экономического форума
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Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского краяЕгор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Форум является не только информационной площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы развития промышленности, энергетики и другие направления экономики, это еще и площадка для переговоров. На ПМЭФ, также как и на региональных площадках, к примеру, КЭФ, происходят подписания соглашений, которые становятся гарантами реализации перспективных инвестиционных проектов:

- Состав делегации сформирован и на сегодняшний день губернатору поступило свыше двадцати предложений от руководства крупных российских и международных компаний, - прокомментировал Егор Васильев, министр экономики и регионального развития Красноярского края. – Сейчас в нашем министерстве анализируются все предложенные темы встреч.

Напомним, ПМЭФ пройдет в северной столице с 6 по 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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