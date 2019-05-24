2019-05-24T10:32:46+03:00
Происшествия

В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе

Его обвиняют во взяточничестве
Ася ЖУКОВА
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В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе.В последнем слове экс-депутат Волков попросил оставить его на свободе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В пятницу, 24 мая, в Железнодорожном районном суде проходят прения сторон по делу экс-депутата Аркадия Волкова, обвиняемого во взяточничестве.

Напомним, Волков попал в поле зрения следователей из-за своего проекта «Машина добрых дел». По версии СК, экс-депутат устроил «доброделов» на одно из предприятий, чтобы те получали зарплату. Взамен же пообещал руководству покровительство. На самом деле в компании они не работали, а занимались благотворительностью.

На прошлом заседании гособвинение запросило для Волкова 11 лет лишения свободы. В своем последнем слове бывший депутат подчеркнул: его люди действительно помогали нуждающимся. А сам он никакого финансового интереса здесь не имел. Средства шли на помощь тем, кому были нужнее.

По его словам, 11 лет – это огромный срок. Даже для известных на всю страну коррупционеров столько не требовали. Поэтому Волков призвал суд разобраться и назначить любое наказание, не связанное с лишением свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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