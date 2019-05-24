Улицу Вавилова в Красноярске перекроют на месяц

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-24T09:25:24+03:00

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Улицу Вавилова в Красноярске перекрывают на месяц. На участке от Якорного переулка до улицы Затонской схема движения изменится с 6 утра 25 мая до 8 вечера 25 июня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

А именно – четыре автобусных маршрута будут ходить по-другому (смотрим фото). Автобусы № 58, 65, 90, 92 отправятся в объезд по маршруту: Вавилова – Якорный – Красраб – Затонская – Вавилова (в обоих направлениях) и далее - по своим обычным схемам.

Схема движения. Фото: пресс-служба мэрии.

То есть остановки «Техникум» (в сторону улицы Корнетова), «Городской архив» (в сторону Затонской), а также «ТЮЗ» (в обоих направлениях) пока уберут.

Вместо них неподалеку от дома в переулке Якорном,7 (в сторону Вавилова и Красраба) организуют временные остановки.

Больше информации о движении пассажирского транспорта в Красноярске можно получить по телефону 256-84-00 или на сайте https://mu-kgt.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU