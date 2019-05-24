2019-05-24T07:37:10+03:00
Происшествия

«К стене встала!»: в СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании

Проводится проверка случившегося [видео]
Ася ЖУКОВА
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В СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании. Фото, видео: ТВК.В СК прокомментировали видео избиения женщины при задержании. Фото, видео: ТВК.
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Шокирующее видео, на котором при задержании избивают жительницу Канска (Красноярского края) прокомментировали в следственном комитете.

Напомним, на днях ролик появился на сайте наших коллег из телекомпании ТВК. На нем двое мужчин заходят в квартиру к женщине. Один из них хлещет по лицу хозяйку, возмущаясь:

Полицейские при задержании избили жительницу Канска..

- Я что, объяснять должен, через дверь долбиться? Я здесь 25 минут стою. Ты почему не понимаешь? К стене встала!

Между тем она не пытается ему противостоять. Даже, когда ее ведут на выход. По словам представителей СК, в кадре – сотрудники уголовного розыска.

- А женщину проверяют на причастность к преступлению, совершенному в Абанском районе, - пояснила ТВК старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская. – Там у судебного пристава якобы сожгли автомобиль. Делом занимается МВД.

Пока официального комментария от полиции еще нет. По факту случившегося в ведомстве проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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