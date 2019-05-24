«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске

СЕГОДНЯ 06:59 2019-05-24T06:59:54+03:00

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В Ачинске Красноярского края разыскивают водителя, который сбил насмерть 17-летнего подростка и скрылся. Об этой трагедии рассказали в группе «Ачинск автоканал», там же опубликованы фото.

Предварительно: все случилось ночью 23 мая неподалеку от дома на улице Восточная,9. Человек, бывший за рулем, сбежал. На места аварии нашли фрагменты краски от машины темно-зеленого цвета.

Если вы были свидетелем ДТП, что-то знаете о водителе, звоните в ГИБДД МО МВД России «Ачинский» по номеру 8(39151) 97-002 или 102.

Между тем в соцсетях пишут:

- Земля пухом Димочке

- По слухам, люди в авто сами разбились насмерть.

- Что можно делать ночью на дороге?

- На этом участке находится частный сектор, по которому пацан шел домой.

- При недостаточном освещении дороги с какой скоростью, предположим, вы бы передвигались на данном участке дороги, да и тем более прошел дождь, асфальт был мокрый? Явно, водитель ехал не с той скоростью, с которой позволяли условия движения.

ИСТОЧНИК KP.RU