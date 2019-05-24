«Земля пухом Димочке»: насмерть сбившего подростка водителя ищут в Ачинске
В Ачинске Красноярского края разыскивают водителя, который сбил насмерть 17-летнего подростка и скрылся. Об этой трагедии рассказали в группе «Ачинск автоканал», там же опубликованы фото.
Предварительно: все случилось ночью 23 мая неподалеку от дома на улице Восточная,9. Человек, бывший за рулем, сбежал. На места аварии нашли фрагменты краски от машины темно-зеленого цвета.
Если вы были свидетелем ДТП, что-то знаете о водителе, звоните в ГИБДД МО МВД России «Ачинский» по номеру 8(39151) 97-002 или 102.
Между тем в соцсетях пишут:
- Земля пухом Димочке
- По слухам, люди в авто сами разбились насмерть.
- Что можно делать ночью на дороге?
- На этом участке находится частный сектор, по которому пацан шел домой.
- При недостаточном освещении дороги с какой скоростью, предположим, вы бы передвигались на данном участке дороги, да и тем более прошел дождь, асфальт был мокрый? Явно, водитель ехал не с той скоростью, с которой позволяли условия движения.
ИСТОЧНИК KP.RU