Десять чиновников уличила в сокрытии доходов красноярская прокуратура

СЕГОДНЯ 06:37 2019-05-24T11:34:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Десять красноярских чиновников поймали на утаивании доходов. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

На днях специалисты надзорного ведомства провели проверку того, как соблюдается закон о противодействии коррупции служащими нескольких департаментов городской администрации. В итоге оказалось: сведения о доходах, расходах и имуществе сотрудники предоставляли, но с нарушениями.

К примеру, главный специалист департамента горхозяйства не задекларировала свои доходы от работы в одном из университетов и продажи транспорта. Всего на сумму около 120 тысяч рублей.

Шесть служащих также принесли справки, где информация о доходах (и авто) дана не в полном объеме. Не отражены суммы от 15 до 150 тысяч рублей.

Или главный специалист департамента экономической политики и инвестиционного развития к справке о расходах не приложил документы, подтверждающие законность покупки жилья. И последнее: несколько работников занизили размеры площади квартир и земельных участков.

- Недостоверные (неполные) сведения разместили на официальном сайте мэрии, - отмечают в ведомстве. – Прокуратура в адрес руководителей департаментов внесла представления, служащие привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU