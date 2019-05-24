2019-05-24T05:20:36+03:00
Общество

Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле

Какими они будут?
Ася ЖУКОВА
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Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле.Все автобусы Красноярска оформят в едином стиле.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Все автобусы Красноярска – не только муниципальные, но и коммерческие – обязали оформить в едином стиле. Такое постановление, подписанное вице-мэром Владиславом Логиновым, появилось накануне, 24 мая, на сайте городской администрации.

Кто не помнит, единый стиль разработали и представили нам еще зимой. Согласно «Руководству по применению», автобус должен быть выкрашен в белый или зеленый цвет. На его борт надо нанести фирменный логотип (красный или белый) плюс узор (опять же красный, белый или зеленый). И непременно герб города.

Кроме того, перевозчикам советуют не размещать рекламные и информационные материалы на виду – в передней части салона, над окнами и на стеклах, а также на сидениях и полах.

До сих пор все эти нововведения касались только муниципальных маршрутов. А теперь следовать им нужно будет и коммерсантам. Впрочем, подчеркнем: предложения, прописанные в документе, - это рекомендации, а не указания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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