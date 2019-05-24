2019-05-24T04:52:50+03:00
Общество

Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске

Первый район – Советский
Ася ЖУКОВА
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Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске.Отключение холодной воды на сутки начинается в Красноярске.Фото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске стартуют отключения холодной воды, первым под них попадает Советский район. Ранее сообщалось: воды здесь не будет двое суток, однако вскоре нашли возможность сократить срок ровно вполовину.

То есть жители останутся без холодной воды на сутки – с 23.00 24 мая по 23.00 25 мая. Отключение необходимо, чтобы подготовить сети к зиме, поясняют в компании «КрасКом».

К слову, в Солнечном (а именно в двух районах) исчезнет не только холодная, но и горячая вода, также на сутки. Для жителей будет организован подвоз.

Если вы на выходных собираетесь уехать из города, специалисты рекомендуют перекрыть воду. Тем, кто остается дома, лучше запастись, набрать полные тазы и ванны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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