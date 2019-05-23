23 Май 16:44 2019-05-23T16:44:04+03:00

Перед этим ее дом обчистили на 3 миллиона рублей [видео]

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В Красноярске двое мужчин, 37 и 47 лет, расправились с предпринимательницей и вывезли ее тело в лес. На такую крайнюю жестокость они пошли, чтобы скрыть следы своего первого преступления – перед убийством они обчистили дом и забрали три миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/710625" frameborder="0"></iframe> В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении 57-летней жительницы города Красноярска. В результате было установлено, что 21 мая в дом к потерпевшей проникли двое мужчин и похитили денежные средства. После чего 47-летний мужчина совершил убийство женщины и вывез ее тело в лесной массив Октябрьского района, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

В краевом следкоме добавили: злоумышленники знали о том, что в доме одинокой пожилой женщины хранится крупная сумма денег. Поэтому и оказались там. Преступление было раскрыто в течение суток, оба подозреваемых задержаны, допрошены и полностью признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU