2019-05-23T16:44:04+03:00
Происшествия

В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес

Перед этим ее дом обчистили на 3 миллиона рублей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лесВ Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лесФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске двое мужчин, 37 и 47 лет, расправились с предпринимательницей и вывезли ее тело в лес. На такую крайнюю жестокость они пошли, чтобы скрыть следы своего первого преступления – перед убийством они обчистили дом и забрали три миллиона рублей.

В Красноярске подельники убили предпринимательницу и вывезли тело в лес.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении 57-летней жительницы города Красноярска. В результате было установлено, что 21 мая в дом к потерпевшей проникли двое мужчин и похитили денежные средства. После чего 47-летний мужчина совершил убийство женщины и вывез ее тело в лесной массив Октябрьского района, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

В краевом следкоме добавили: злоумышленники знали о том, что в доме одинокой пожилой женщины хранится крупная сумма денег. Поэтому и оказались там. Преступление было раскрыто в течение суток, оба подозреваемых задержаны, допрошены и полностью признали свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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