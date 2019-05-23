В Красноярске для автомобилистов ограничивают въезд с Дубровинского на Коммунальный мост

23 Май 12:17 2019-05-23T12:17:51+03:00

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В Красноярске для автомобилистов частично закрывают въезд с улицы Дубровинского на Коммунальный мост. Ограничение начнет действовать уже с субботы, 25 мая. Но уже вечером 24 мая там пройдет своего рода репетиция – появятся разделительные бетонные блоки. Цель, которую преследуют городские власти, - разгрузить эту магистраль. Получится ли это или, напротив, начнут собираться пробки, увидим.

Итак, конкретно: как можно и как нельзя будет ездить автомобилям. Машины, которые едут от Николаевского моста, смогут ехать только прямо. Тем, кто едет от Речного вокзала, поворачивать можно, уточняют Новости ТВК. Одновременно с этим изменится схема движения по улице Сурикова: одностороннее движение развернут от Маркса до Дубровинского.

По словам начальника отдела мониторинга улично-дорожной сети Красноярска Игоря Воевалко, каждый день в самое загруженное время на Коммунальный мост въезжает 1038 автомобилей, из них 831 водитель двигается по Дубровинского со стороны Сурикова с правым поворотом. И только 200 автомобилей поворачивают к мосту налево с Дубровинского.

ИСТОЧНИК KP.RU